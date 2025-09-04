Marti (Lega): “La riforma della maturità guarda al merito e alla sicurezza. Orgoglio per la Scuola europea di Brindisi”

Una riforma che vuole dare nuova dignità all’esame di maturità e, insieme, rafforzare la scuola come comunità educante. È così che il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione del Senato e coordinatore regionale della Lega in Puglia, accoglie con entusiasmo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri.

“Con le nuove commissioni d’esame e una prova orale più completa – osserva Marti – si rimette al centro il merito degli studenti, premiando l’impegno e valorizzando i talenti. È un passo avanti per rendere la scuola più giusta, più autorevole e capace di accompagnare i ragazzi verso il futuro”.

Non solo merito, ma anche attenzione al benessere di chi vive ogni giorno le aule: “Ringrazio il ministro Valditara – aggiunge il senatore – per aver destinato fondi aggiuntivi alla formazione e alla copertura assicurativa del personale scolastico. È un segnale concreto di rispetto e protezione per chi lavora quotidianamente al fianco dei nostri giovani”.

Tra le novità, una notizia che tocca da vicino il Salento e l’intera Puglia: la garanzia della piena funzionalità della Scuola europea di Brindisi, con l’attivazione dei contratti per personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto. “Un orgoglio per il nostro territorio – sottolinea Marti – che consolida il ruolo internazionale di questa eccellenza educativa”.

“Avanti così – conclude – con l’impegno di migliorare l’istruzione, garantendo qualità, sicurezza e speranza alle nuove generazioni, che sono la vera ricchezza del nostro Paese”.

Maria Teresa Carrozzo