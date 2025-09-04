4 Settembre 2025

Marti (Lega): “La riforma della maturità guarda al merito e alla sicurezza. Orgoglio per la Scuola europea di Brindisi”

Maria Teresa Carrozzo 4 Settembre 2025
Una riforma che vuole dare nuova dignità all’esame di maturità e, insieme, rafforzare la scuola come comunità educante. È così che il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione del Senato e coordinatore regionale della Lega in Puglia, accoglie con entusiasmo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri.

“Con le nuove commissioni d’esame e una prova orale più completa – osserva Marti – si rimette al centro il merito degli studenti, premiando l’impegno e valorizzando i talenti. È un passo avanti per rendere la scuola più giusta, più autorevole e capace di accompagnare i ragazzi verso il futuro”.

Non solo merito, ma anche attenzione al benessere di chi vive ogni giorno le aule: “Ringrazio il ministro Valditara – aggiunge il senatore – per aver destinato fondi aggiuntivi alla formazione e alla copertura assicurativa del personale scolastico. È un segnale concreto di rispetto e protezione per chi lavora quotidianamente al fianco dei nostri giovani”.

Tra le novità, una notizia che tocca da vicino il Salento e l’intera Puglia: la garanzia della piena funzionalità della Scuola europea di Brindisi, con l’attivazione dei contratti per personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto. “Un orgoglio per il nostro territorio – sottolinea Marti – che consolida il ruolo internazionale di questa eccellenza educativa”.

“Avanti così – conclude – con l’impegno di migliorare l’istruzione, garantendo qualità, sicurezza e speranza alle nuove generazioni, che sono la vera ricchezza del nostro Paese”.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

