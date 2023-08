Marti: ‘La rovina di Taranto è chi getta fango sulla città’

Turismo, sporcizia, inciviltà, maleducazione. Taranto è una città piena di risorse, ma poco valorizzata e rispettata, soprattutto da chi la vive quotidianamente. A proposito delle polemiche divampate in merito alle recensioni negative su TripAdvisor (ce ne sono tante anche positive), interviene Fabiano Marti, assessore alla cultura del Comune di Taranto. A onor del vero, va sottolineato che il settore culturale è l’unico che funziona se consideriamo eventi e spettacoli di spessore organizzati in città sia per l’estate che per l’inverno.

“Dopo aver letto su alcuni profili e su alcune pagine di promozione turistica la recensione su Taranto del sig. Tim B, per curiosità sono andato sul sito di Tripadvisor a leggere i commenti sulla nostra città; sui suoi siti archeologici, sulle sue strutture – scrive Fabiano Marti sulla sua pagina Facebook -. Centinaia e centinaia di commenti meravigliosi, con apprezzamenti su Taranto, sulla sua bellezza, sul suo mare, sulla sua storia. E poi tanti commenti positivi su strutture alberghiere, ristoranti, accoglienza”.

”Insomma, mi sono veramente rincuorato, ma ho anche avuto una conferma – aggiunge Marti -: l’unica rovina di Taranto siete voi, voi che continuate a gettare fango sulla vostra città, riuscendo persino a rilanciare e amplificare un solo commento negativo, come se non aspettaste altro! Vi prego, smettetela di remare contro!!!“.

Marti conclude lanciando un appello: “Uniamoci. Facciamo squadra e navighiamo tutti insieme verso un futuro sempre migliore. Nessuno vuole far finta che vada tutto bene, ma in quale città del mondo non esistono problemi?! La differenza la fa l’amore, la differenza la fa il racconto di noi cittadini innamorati. Amplifichiamo il bello e lottiamo contro il brutto! Difendiamo la nostra città, contro tutto e tutti. Ma, prima di tutto, difendiamola da quei tarantini che non la amano abbastanza. State tranquilli, abbiamo talmente tanto amore da dare alla nostra Taranto che riusciremo a fare a meno del vostro».

