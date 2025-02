Lecce, Domenico Mallia alla guida della DIA: plauso di Marti e Congedo

La nomina del Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Domenico Mallia alla guida della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce rappresenta un passo significativo per il contrasto alla criminalità organizzata nel Salento. Una scelta che incontra il plauso del mondo politico e istituzionale, a partire dal senatore Roberto Marti, presidente della VII Commissione del Senato, e dal deputato leccese Saverio Congedo, componente della Commissione Antimafia.

Mallia, già insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, vanta un’esperienza trentennale nelle Fiamme Gialle e un curriculum di alto profilo, avendo ricoperto anche il ruolo di Comandante del Gruppo Investigazioni sulla Criminalità Organizzata di Bari, dove ha condotto complesse operazioni contro la ‘ndrangheta.

Per Saverio Congedo, la nomina di Mallia rappresenta “un’assoluta garanzia per la sicurezza del nostro territorio”, un valore aggiunto per lo Stato nella sua azione di contrasto alla criminalità organizzata, in collaborazione con magistratura e forze dell’ordine.

Anche il senatore Roberto Marti esprime soddisfazione: “Mallia è un uomo di grande competenza e determinazione, con una profonda conoscenza dei fenomeni criminali. La sua guida alla DIA di Lecce sarà determinante per rafforzare il presidio di legalità nel nostro territorio”.

Un incarico di grande responsabilità, dunque, che rafforza l’impegno delle istituzioni nella difesa della legalità in una provincia che da anni combatte contro le infiltrazioni mafiose.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts