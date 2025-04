Martedì della Pace: a Bari un incontro sull’ecologia pacifista

Domani, martedì 29 aprile, alle ore 17:30, la sala ex Tesoreria di Palazzo di Città a Bari ospiterà un nuovo appuntamento con i “Martedì della Pace”, le iniziative di cittadinanza promosse dal Comune di Bari e dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

L’incontro, dal titolo evocativo “Ne abbiamo una sola”, si concentrerà sul tema cruciale dell’ecologia pacifista. Un argomento che oggi, segnato da profonde divisioni, interseca sia il movimento per la salvaguardia del pianeta, minacciato dai cambiamenti climatici, sia il movimento per la pace, di fronte ai conflitti, alla crisi del diritto internazionale e alla drammatica situazione in Palestina.

Protagonista della serata sarà Sergio Andreis, direttore del Kyoto Club, che offrirà il suo contributo di esperto. Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Luca Basso, vicepresidente provinciale dell’ANPI di Bari.

L’iniziativa riprende la lucida analisi di Alex Langer, storico leader dei Verdi in Italia e in Europa, che già nel 1989 sottolineava l’indissolubile legame tra pacifismo ed ecologia. Langer evidenziava come le conseguenze dell’inquinamento e della distruzione ambientale potessero persistere ben oltre la memoria dei conflitti, intrecciandosi indissolubilmente con le questioni di giustizia e solidarietà tra i popoli.

Sergio Andreis, figura di spicco nel panorama ambientalista italiano, è stato tra i fondatori delle liste Verdi nel 1985, ha ricoperto incarichi istituzionali a livello regionale e nazionale, e dal 2008 dirige il Kyoto Club. Questa organizzazione non profit si impegna attivamente nel promuovere la transizione verso un’economia verde e circolare, sensibilizzando su temi come l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, l’agricoltura e la mobilità sostenibili. Il Kyoto Club è inoltre un interlocutore privilegiato per decisori politici a vari livelli e per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

I “Martedì della Pace” rappresentano un’importante iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare agli studenti, con l’obiettivo di riaffermare il ruolo di Bari come “città operatrice di pace” e “città denuclearizzata”.

Il programma si avvale del contributo di studiosi ed esperti di rilievo nazionale, chiamati ad esplorare le diverse sfaccettature della pace e del pacifismo da prospettive storiche, giuridiche, scientifiche e sociologiche.

Quest’anno, l’iniziativa assume un significato particolare in occasione dell’80esimo anniversario della Resistenza, momento fondante della Repubblica Italiana.

Il ciclo di incontri dei “Martedì della Pace” proseguirà con i seguenti appuntamenti:

* 13 maggio – Restiamo umani. Il pacifismo irriducibile

* Mons. GIOVANNI RICCHIUTI (presidente di Pax Christi)

* VITO MICUNCO (portavoce del Comitato per la pace della provincia di Bari)

* Introduce: ROSARIA LOPEDOTE (presidente sez. ANPI di Bari “Arturo Cucciolla”)

* 27 maggio – Dal Women Strike for Peace alle Donne in nero. La prospettiva femminista per la pace

* ELEONORA FORENZA (già eurodeputata, attivista)

* AMINA TRIDENTE (Donne in nero – Bari)

* Introduce: ANNA LEPORE (vicepresidente prov. ANPI Bari)

L’appuntamento di domani rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sulla stretta connessione tra la salvaguardia del nostro pianeta e la costruzione di un futuro di pace. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

