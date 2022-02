MARTANO – Un 47enne della provincia di Lecce è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo aver ingerito detergente ed essersi dato fuoco con del liquido infiammabile mentre era solo in casa, in isolamento, per aver contratto il Covid. A dare l’allarme al 118 sono stati i vicini di casa allertati dalle urla dell’uomo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.