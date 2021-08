Martano | Scontro auto-scooter, mortale in pieno centro cittadino

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Martano. Alle 18, nel centro della città, in un incrocio semaforizzato, nello scontro con un’auto ha perso la vita un leccese di 54 anni in sella al suo scooter. Alla guida di una Peugeot 107 un 30enne di Caprarica. Alcuni testimoni raccontano che uno dei mezzi era in fase di sorpasso e non si sarebbe accorto dell’altro che svoltava. La ricostruzione della dinamica dei fatti è nelle mani dei carabinieri.