Martano | Neonata partorita in casa, giovane mamma non risponde al gip

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip di Lecce la donna di 34 anni di Martano arrestata ieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato, per avere tentato di sopprimere lo scorso 24 luglio la sua secondogenita poco dopo averla data alla luce in casa. Questa mattina nel corso dell’interrogatorio di garanzia, la donna, sottoposta agli arresti domiciliari in una comunità riabilitativa assistenziale, è rimasta in silenzio. Il suo legale difensore avvocato Anna Elisa Prete non ha presentato richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare disposta dal pm Alessandro Prontera che coordina le indagini affidate ai carabinieri. La bimba si trova ancora ricoverata nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.