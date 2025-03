Marsili: “Mi sembra un brutto sogno. Taranto, fai presto a tornare dove meriti”

Nel pomeriggio odierno, il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. Tramite il proprio profilo Instagram, l’ex capitano rossoblù Max Marsili ha voluto esternare la propria vicinanza verso i colori che lo hanno visto protagonista nella città dei due mari:

“Ho passato anni e anni a rincorrere quel sogno che mancava da tanto tempo: la Promozione, e riportarti almeno in una categoria che ti compete. Ho sputato sangue, ho mangiato di tutto tra delusioni, gioie, dolori, insulti, fischi e, ancor di più, mi incazzavo per fare in modo che diventassero applausi, e ci sono riuscito. Ho vinto tutto qui, dalla Promozione, dalla Serie D alla Serie C. Miglior giocatore dei campionati dilettanti, Pallone d’Oro Serie D. Grazie a te, mio amato Taranto. Ora mi sembra un brutto sogno tutto questo, ti prego, fai presto a tornare dove meriti. Ti amo e ti amerò per sempre. E non ti nascondo che scrivo con un nodo alla gola. Sempre Forza, magico Taranto. Il tuo capitano, Max Marsili”

