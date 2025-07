Marsico Nuovo, esplosione in abitazione per fuga gas: dentro due anziani

MARSICO NUOVO – Nella tarda serata di ieri sera una fuga di gas si è sviluppata in un’abitazione a Marsico Nuovo in c.da Acqua Solfata in cui vivono due persone anziane. Ne è seguita un esplosione che ha provocato danni a cose. Uno dei due anziani ha subito qualche lieve ustione ed è stato medicato in ospedale.