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Mario Vadrucci, eletto vice Presidente Nazionale Unioncamere

Ott 29, 2022
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Il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, è stato eletto 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 Unioncamere nel corso dell’Assemblea nazionale tenutasi a Padova.

Per la prima volta un salentino viene eletto a questa importante carica.

La sua dichiarazione subito dopo l’elezione: “𝙀’ 𝙪𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙫𝙞𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙖 𝙂𝙞𝙪𝙣𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝘾𝙖𝙢𝙚𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙇𝙚𝙘𝙘𝙚 𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙡’𝙀𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙖𝙢𝙚𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙜𝙣𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙚 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚. 𝘾𝙚𝙧𝙘𝙝𝙚𝙧𝙤̀ 𝙙𝙞 𝙛𝙖𝙧 𝙫𝙖𝙡𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙡𝙚 𝙚𝙨𝙞𝙜𝙚𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙩𝙩𝙞𝙫𝙤 𝙨𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙙 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙧𝙚 𝙡’𝙞𝙢𝙥𝙚𝙜𝙣𝙤 𝙙𝙞 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤, 𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙨𝙪𝙚 𝙥𝙚𝙘𝙪𝙡𝙞𝙖𝙧𝙞𝙩𝙖̀, 𝙞𝙣 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙤 𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙚𝙙 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚”

Autore

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

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