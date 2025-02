Marina Pulsano, violento incendio in un chiosco: ingenti i danni

MARINA DI PULSANO (TA) – Un violento incendio si è sviluppato nella tarda serata di martedì 18 febbraio a Marina di Pulsano nel tarantino. Le fiamme hanno completamente avvolto un chiosco che si trova sulla litoranea Salentina in località Baia Serrone. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Taranto con due mezzi, il fuoco ha distrutto la struttura. L’allarme è stato lanciato da una pattuglia di un istituto di vigilanza che opera nella zona, fortunatamente al momento del rogo all’interno del chiosco non c’era nessuno, pertanto non ci sono state persone ferite, ingenti i danni causati dall’incendio, complesse le operazioni di spegnimento.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author