Marina Militare: Avvicendamento al Comando Maristaer di Grottaglie

Alle ore 10:00 di venerdì 15 Luglio, presso la Stazione Aeromobili della Marina Militare (MARISTAER) di Grottaglie (TA), avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al comando tra il capitano di vascello Giovanni Esposito (cedente) e il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara (accettante), alla presenza del Comandante delle Forze Aeree (COMFORAER), contrammiraglio Marco Casapieri.

Il Comandante Esposito lascia il comando dopo oltre 4 anni, caratterizzati da un output operativo costante dei Gruppi di Volo dipendenti a beneficio delle navi della Marina Militare e in attività a favore della popolazione civile.

Il personale della Stazione Aeromobili ha inoltre ricoperto un ruolo importante all’interno della comunità locale, rendendosi più volte protagonista di iniziative di beneficenza a favore dei più bisognosi, tra le quali è doveroso ricordare la “1^ Passeggiata di Solidarietà”, che ha permesso di raccogliere fondi per l’acquisto di 2 letti speciali donati al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto. La Stazione ha aperto al pubblico, in particolare alle scolaresche, la Sala Storica delle Forze Aeree, che con la sua collezione fatta di decine di cimeli unici racconta le vicende eroiche di quasi 110 anni di storia dell’Aviazione Navale.

APPROFONDIMENTI MARISTAER è la Stazione Aeromobili della Marina Militare intitolata al T.V. Marcello Arlotta, situata nei pressi della cittadina di Grottaglie e in una posizione baricentrica all’interno del polo aeronavale pugliese della M.M. Il Comando si trova a circa 18 KM dalla Stazione Navale di Taranto e a circa 45 Km dalla sede della Brigata Marina San Marco e dalla Base Navale di Brindisi. Il sedime aeroportuale si estende su 160 ettari di terreno all’interno di un perimetro di poco superiore ai 6 Km. La base comprende circa 100 edifici, fra cui: 6 hangar di differenti date di costruzione e stato di efficienza, 3 magazzini primari, 3 palazzine alloggi, una infermeria, un laboratorio elettronico, un laboratorio controlli non distruttivi, un laboratorio calibrazioni e misure, un autoreparto, un simulatore di volo AV-8B Plus, nonché officine e strutture funzionali alle attività operative/addestrative. La missione primaria di MARISTAER è quella di fornire il supporto tecnico-logistico ai Gruppi di Volo dipendenti, coordinare l’attività operativa, l’addestramento e la standardizzazione degli equipaggi, garantendo il supporto dei mezzi aerei imbarcati sulle unità della Marina Militare o rischierati nei teatri operativi a tutela degli interessi del Paese.