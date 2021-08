Marina Lizzano | Sequestrato dalla Polizia un chiosco abusivo

Questa mattina il personale della Polizia Amministrativa di concerto con la Polizia Locale di Taranto, ha eseguito il sequestro di un chiosco abusivo.

La struttura sita in località Torretta nella zona balneare di Marina di Lizzano, isola amministrativa del comune di Taranto , era già stato messo sotto sequestro dai poliziotti lo scorso 9 agosto.

Nonostante l’esecutività immediata del provvedimento, il titolare, un tarantino di 58 anni , nominato nella circostanza custode giudiziale della struttura, dopo aver violato i sigilli posti ad integrità dei beni, aveva ripreso la sua illecita attività di somministrazione di alimenti e bevande senza nessuna autorizzazione.

In occasione dell’ulteriore sequestro, considerata l’inaffidabilità del 58enne proprietario della struttura , tutte le apparecchiature e le suppellettili utilizzate sono stati trasportate presso il deposito di Polizia Locale di via Acton.

Il responsabile è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà per la violazione dei sigilli e sanzionato con un ammenda di 5.000 euro per aver avviato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione.

Sequestrati anche alimenti, bevande e prodotti freschi, alcuni anche in precario stato di conservazione e privi di certificato di tracciabilità.

Nel corso dell’operazione il personale di Kyma Ambiente, intervenuto per la rimozione dell’intera struttura, ha anche provveduto a bonificare l’area demaniale occupata illegalmente, restituendo la disponibilità di quella porzione di spiaggia ai bagnanti.