Marina di Torricella, controlli e sanzioni per chi abbandona rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Torricella dichiara guerra agli incivili che continuano a deturpare il territorio con l’abbandono illecito di rifiuti, in particolare nella zona marina di Torre Ovo e Trullo di Mare.

Su impulso del sindaco Francesco Turco e con la collaborazione della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Torricella, sono scattati controlli congiunti e sanzioni per contrastare comportamenti che danneggiano l’ambiente e offendono il decoro urbano. In questi giorni, infatti, sono partiti numerosi controlli e sopralluoghi, anche in orari serali e con agenti in borghese.

Le attività proseguiranno senza sosta con pattugliamenti e accertamenti mirati.

“Tolleranza zero contro chi sporca la nostra costa con gesti irresponsabili. La nostra marina è un patrimonio naturale e turistico che merita rispetto. Chi crede di potersi liberare dei propri rifiuti gettandoli per strada o sul lungomare deve sapere che sarà individuato e sanzionato. Non è più tempo di tollerare atteggiamenti incivili. Vedere montagne di buste della spazzatura per strada è inaccettabile. Chi sporca sarà individuato, multato e, se necessario, denunciato. A tutti i cittadini, turisti e bagnanti chiediamo collaborazione. Il decoro del nostro territorio passa anche dal senso civico e dal rispetto delle regole” ha commentato il primo cittadino Francesco Turco.

Il Comune invita residenti e turisti a segnalare eventuali situazioni di degrado e ricorda che è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta, quello del ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti oltre a centri di raccolta dedicati per lo smaltimento dei rifiuti.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.