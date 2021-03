Una disgrazia si è verificata a Marina di Pulsano nel tarantino. Un ragazzo di 16 anni avrebbe investito con l’auto per errore il padre, un uomo di 48 anni. La tragedia si è consumata nei pressi di una villetta sul litorale ionico. Sul posto i Carabinieri ed il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Pare che ul ragazzo stesse facendo delle prove di guida. Ma la dinamica è tutta da verificare.