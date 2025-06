Marina di Ginosa, Galante: “A breve copertura stabile per medici di base”

Prosegue l’impegno per risolvere le criticità legate all’assistenza sanitaria territoriale a Marina di Ginosa, in particolare per quanto riguarda la presenza dei medici di base. Lo ha dichiarato Marco Galante, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle annunciando che a breve sarà garantita una copertura stabile del servizio.

“Da anni stiamo lavorando per superare le difficoltà legate ai medici di base e ai presidi territoriali di Marina di Ginosa e siamo ormai prossimi a garantire una copertura continuativa”, ha spiegato Galante sottolineando come i contatti con la Asl di Taranto siano costanti per affrontare le problematiche più volte sollevate dai cittadini.

L’ultima interlocuzione, ha riferito il consigliere pentastellato, risale a pochi giorni fa quando ha incontrato Vito Colacicco, commissario straordinario della Asl, per chiedere un’accelerazione delle procedure. In queste ore si è svolto anche un incontro dedicato al futuro centro Polivalente Territoriale h12, che sorgerà nei locali dell’ex Pretura, concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune alla Asl.

Nel nuovo presidio opereranno medici di base associati, affiancati da un infermiere e da un collaboratore. Gli stessi medici garantiranno la copertura ambulatoriale per Marina di Ginosa, secondo modalità che verranno definite in accordo con l’azienda sanitaria.

La questione era già stata portata all’attenzione nei mesi scorsi da Piero Bongermino, delegato del sindaco di Ginosa, che continua a seguire l’evoluzione della situazione in attesa dell’attivazione del nuovo centro. L’immobile, recentemente ristrutturato e arredato, sarà presto operativo.

Nel centro polivalente saranno attivati anche ambulatori sociosanitari. “Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale la sanità territoriale e l’aumento dei presidi nella zona”, ha aggiunto Galante che ha evidenziato l’impegno congiunto con Vito Parisi, sindaco di Ginosa, per garantire servizi più efficienti e fronteggiare la carenza di personale medico, un problema che interessa non solo Ginosa ma l’intero Paese.

“Continueremo a informare i cittadini e a sollecitare risposte tempestive dalla Asl, anche in vista dell’imminente stagione estiva. Serve massima collaborazione istituzionale a tutti i livelli: solo così si possono ottenere risultati concreti”, ha concluso Galante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author