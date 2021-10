NARDO’- È stato perquisito per strada, poi i militari hanno deciso di vederci chiaro anche a casa: è finito ai domiciliari un 21enne di Nardò trovato con marijuana e hashish.

È accaduto durante il corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, quando i militari della locale stazione hanno bloccato un 21enne del posto e l’hanno perquisito. E poi sono andati anche a casa dove hanno trovato un involucro contenente 238 grammi di “marijuana”, un involucro contenente dieci grammi di “hashish”, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Inoltre, una somma contante 270 euro. Il 21enne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto da autorità giudiziaria.