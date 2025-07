Mariia scomparsa da Carovigno: ricerche con mezzi navali e droni

Della 18enne ucraina non si hanno più notizie da sabato 5 luglio: la Prefettura di Brindisi ha convocato un vertice per lunedì 7 luglio

Si chiama Mariia Buhaiova, ha 18 anni ed è di nazionalità ucraina. Da sabato 5 luglio non si hanno più sue notizie, dopo che avrebbe dovuto concludere uno stage formativo in una struttura turistica lungo il litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi.

A diffondere le generalità della giovane è stata la Prefettura di Brindisi, che per la giornata di domani, lunedì 7 luglio, ha convocato una riunione tecnica per fare il punto della situazione e coordinare le attività di ricerca in corso. Le indagini sono affidate ai carabinieri, supportati dalle unità di Protezione Civile, droni e cani molecolari.

Lo stage terminato

Mariia faceva parte di un gruppo di studenti impegnati in un programma di stage in diverse strutture ricettive del nord Brindisino, nell’ambito dei suoi studi universitari presso l’Università di Bratislava. I responsabili del villaggio turistico, non vedendola rientrare, hanno presentato denuncia di scomparsa ieri alle autorità.

Secondo quanto riferito all’Ansa da Cosimo Cappelletti, direttore della struttura Meditur, la ragazza era considerata “tranquilla e ben integrata”. “Oggi sarebbe dovuta partire, perché lo stage era giunto al termine. Non possiamo aggiungere altro, ci sono indagini in corso”.

Si cerca anche in mare

Le ricerche si estendono su tutto il territorio comunale di Carovigno, sia via terra che in mare. Il Centro Operativo Comunale (COC), solitamente attivato in caso di emergenze, potrebbe essere ufficialmente operativo nelle prossime pre per coordinare le azioni delle squadre sul campo. Sono già al lavoro i volontari della Croce Rossa, mentre la Lega Navale di Torre Santa Sabina e Specchiolla supporta le attività di monitoraggio in mare.

La Prefettura, attraverso i canali diplomatici, ha informato e continua ad aggiornare i genitori della giovane, attualmente residenti in Ucraina.

