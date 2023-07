Mariangela Tarì presenta il suo ultimo romanzo allo Yachting Club

Si susseguono gli appuntamenti della rassegna l’Angolo della Conversazione, entrata ormai nella fase calda. Giovedì 13 luglio, sul palco dello Yachting Club, alle ore 21:00, salirà la scrittrice Mariangela Tarì per presentare Terra Madre il suo nuovo romanzo edito da Mondadori.

L’autrice è nata a Taranto nel 1974. Laureata in giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento alla scuola primaria e ha iniziato come docente di sostegno di bambini diversamente abili. Attualmente insegna a Verona, città dove vive. È presidente dell’associazione di promozione sociale La Casa di Sofia, che si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini con disabilità o gravemente ammalati attraverso la terapia ricreativa.

Fonte d’ispirazione è stata la sua primogenita Sofia, colpita dalla rara sindrome di Rett. Il suo primo libro dal titolo Il precipizio dell’amore, che ha conquistato i lettori nel 2021, le ha permesso di essere nominata Cavaliere al Merito della Repubblica “per la preziosa, intensa e appassionata testimonianza delle difficoltà quotidiane legate alla condizione di caragiver familiare”.

A distanza di due anni, ecco il suo secondo lavoro, Terra Madre “il viaggio che ognuno compie nei ricordi e nelle parti smarrite, per ritrovarsi”, un libro coraggioso e potente che esplora il sentimento delle origini, quel cordone materno fatto di carne, affetti e luoghi che è solo un’illusione pensare di poter tagliare per sempre.

La protagonista del romanzo è Emma, una giovane tarantina che decide di partire per il nord con poca convinzione ma spronata dalle parole della madre per tentare di costruirsi un futuro migliore. A Verona conosce Martino, titolare di un noto ristorante con cui si sposa e ha un figlio. Ma Emma non è una donna felice, si dimostra fragile e pian piano si ritrova a dover combattere con la nostalgia per la troppa distanza dalla sua città natale.

La donna decide così di tornare coraggiosamente a Taranto, nella masseria familiare, in quei luoghi ormai avvelenati dai fumi dell’acciaieria, ma è troppo importante il conforto della comunità, della famiglia e delle persone a cui vuole bene, la chiave che convincerà Emma ad accettarsi come madre e come donna.

Un libro che aiuta a riflettere sul valore delle nostre radici e sulle scelte che facciamo nella vita.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Marina Luzzi, direttore responsabile di Radio Cittadella. Ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite, oppure all’infoline Yachting Club 335/6386685.

