Maria Antonietta Aiello: “UniSalento sarà la casa di tutti”

Prime parole della neo rettrice, prima donna alla guida di un ateneo in Puglia: Sento il peso della responsabilità, ma anche tanto orgoglio”

Sarà Maria Antonietta Aiello a guidare l’Università del Salento per il sessennio 2025-2031. Ordinaria di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e attuale prorettrice vicaria, è stata eletta rettrice dopo il ritiro degli altri due candidati: Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, e Salvatore Rizzello, direttore della Scuola superiore ISUFI.

Con il secondo turno di votazione, tenutosi il 5 luglio presso il Centro Congressi del complesso Ecotekne, la comunità accademica ha espresso un consenso compatto, indirizzandosi sull’unica candidata rimasta in corsa. Le operazioni di spoglio, iniziate subito dopo la chiusura del seggio alle 17, sono state trasmesse in diretta sul sito ufficiale dell’Ateneo, dove sono consultabili tutti i dati.

“Desidero ringraziare la comunità accademica, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e le studentesse per il sostegno e la fiducia ricevuti – ha dichiarato Maria Antonietta Aiello al termine delle votazioni -. Sento il peso della responsabilità, ma anche l’orgoglio di essere la prima donna a guidare UniSalento, proprio nell’anno del settantesimo dalla sua fondazione. Da novembre lavorerò con determinazione per accompagnare l’Ateneo in un percorso di crescita che metta sempre al centro le persone”.

Aiello succederà all’attuale rettore Fabio Pollice, assumendo ufficialmente l’incarico il 1° novembre 2025. La sua elezione segna un passaggio storico per l’ateneo salentino, che per la prima volta sarà guidato da una donna. “Non ho dubbi che altre seguiranno questo percorso”, ha aggiunto la neoeletta, “perché un futuro di pari opportunità è l’unico orizzonte possibile per alimentare ricerca, innovazione e sviluppo nel nostro territorio”.

