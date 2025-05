Margherita di Savoia, uomo si barrica in casa: intervento dei Carabinieri con negoziatore specializzato

C’è tensione a Margherita di Savoia, dove un uomo, affetto da dipendenze, si è barricato nella propria abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno cinturato l’area per garantire la sicurezza dei cittadini. La gestione della delicata situazione è passata nelle mani del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri della Bat, supportato da un militare specializzato in tecniche di negoziazione e dalla Squadra Operativa di Supporto del Reggimento Puglia.

Le operazioni sono tuttora in corso, con l’obiettivo di risolvere il caso senza conseguenze per l’uomo né per la comunità.

