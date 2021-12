MARGHERITA DI SAVOIA – Le eccellenze di Puglia premiate in una serata a sfondo benefico. Si è svolta a Margherita di Savoia la prima edizione del premio Porta dei Leoni, dedicato a personalità che nel campo finanziario, politico, culturale, sociale e imprenditoriale hanno contribuito a rendere la Puglia “un posto migliore”. Una serata per ricordare Katia Valerio Grimaldi, imprenditrice di successo che ha combattuto per tanto tempo una battaglia contro la Leucemia, e che ha l’obiettivo di istituire una fondazione che porterà proprio il suo nome e che si occuperà di promuovere e finanziare progetti di ricerca scientifica su malattie che ancora oggi non hanno una cura definitiva.