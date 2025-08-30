Margherita di Savoia, si fa la conta dei danni dopo la bomba d’acqua

MARGHERITA DI SAVOIA – Il giorno dopo a Margherita di Savoia, si fa la conta dei danni della bomba d’acqua che nel pomeriggio di venerdì 29 agosto ha colpito il centro salinaro. Un evento come poche volte si è visto da queste parti: pioggia e vento per trenta minuti di paura e preoccupazione, con le strade che si sono allagate facendo finire sott’acqua anche i negozi di corso Vittorio Emanuele, dove ancora nella mattina di sabato si è lavorato per pulire la strada dal fango, mentre nelle attività si prova a fare la conta dei danni.

Nel pomeriggio di venerdì sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per liberare la strade dall’acqua, anche se i danni dell’alluvione ormai erano irreparabili. Gli agenti della Polizia locale hanno transennato le vie d’accesso al corso principale dove la situazione è tornata alla normalità solo nella serata di venerdì. L’acqua ha invaso anche le strade adiacenti arrivando sino alle ginocchia di chi ha cercato comunque di attraversare la strada. Anche il vento ha provocato danni nella giornata di venerdì provocando la caduta di alberi sulla statale 16bis, tra canne della Battaglia e Barletta e sulla strada che collega Barletta a Margherita di Savoia, poco prima del ponte della Fiumara.

