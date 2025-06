Margherita di Savoia: rischia di annegare, 14enne soccorso in mare

Paura nel pomeriggio sul litorale di Margherita di Savoia, dove un ragazzo di 14 anni, di nazionalità rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, è stato soccorso in mare. L’adolescente si trovava in acqua quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è trovato in una situazione di pericolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti sulla spiaggia. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118 che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato recuperato e trasportato d’urgenza all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Il giovane è sotto osservazione, fuori pericolo.

