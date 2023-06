Margherita di Savoia: Reperti archeologici trovati su litorale

I militari della Guardia Costiera di Margherita di Savoia (BAT) hanno scoperto pezzi di antiche anfore, considerati di interesse storico e archeologico, durante le loro attività di vigilanza e controllo lungo la costa. I frammenti, che includono varie forme come manici, collo e corpo, sono stati trovati nella zona settentrionale del paese, precisamente nella località di Quarto-Orno.

“L’intervento del personale dell’ufficio locale marittimo ha consentito di evitare che i reperti fossero trafugati da predatori e che venissero immessi nel mercato illegale”, evidenziano dalla guardia costiera.

I reperti saranno consegnati alla sovrintendenza dei beni archeologici di Foggia che si occuperà della catalogazione, studio e ricerca. Dall’ufficio marittimo ricordano non solo che “in caso di rinvenimenti a mare di reperti archeologici si è invitati a prendere immediatamente contatto con la locale autorità marittima per l’attivazione delle relative procedure di recupero, ma anche che la semplice asportazione per uso personale integra illecito sanzionato penalmente”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp