Margherita di Savoia, “Mare Senza Barriere”: l’estate è accessibile a tutti

Anche per l’estate 2025, a Margherita di Savoia il mare sarà davvero per tutti. Grazie al progetto “Mare senza Barriere”, il Comune rende accessibili due spiagge libere sul Lungomare Cristoforo Colombo, dotate di passerelle, docce e zone d’ombra. Quattro speciali sedie da mare sono state affidate alla Pro Loco per garantire l’ingresso in acqua ai diversamente abili. Il servizio sarà attivo ogni giorno, dal 1° luglio al 31 agosto, nei pressi del Belvedere di Via Valerio e del Belvedere Savino Capacchione.

