Margherita di Savoia, intitolato al partigiano Giuseppe Spera il belvedere della città

E’ stato dedicato al partigiano Giuseppe Spera il belvedere di Margherita di Savoia. Nato nel 1895 nella città delle saline Spera era emigrato in provincia di Brescia, dove gestiva con la moglie un bar-osteria nel Comune di Cedegolo. Il bar veniva utilizzato come punto di reclutamento dei partigiani della 54ma Brigata Garibaldi. Arrestato nell’estate del 1944, dopo aver subito interrogatori e torture, fu internato come prigioniero politico nel campo di concentramento di Flossenburg (sottocampo di Hersbruck), dove morì il 22 febbraio 1945.

Alla cerimonia oltre alle associazioni combattentistiche e ai rappresentanti delle Forze Armate ha partecipato la famiglia proveniente dalla provincia di Brescia e una delegazione del Comune di Cedegolo, che ha già provveduto il 24 gennaio all’apposizione di una pietra d’inciampo dedicata a Giuseppe Spera.

