Margherita di Savoia, inaugurata la nuova sala consiliare

E’ una nuova sala consiliare quella in cui si sono riuniti i consiglieri comunali e l’amministrazione di Margherita di Savoia. Conclusi i lavori a Palazzo di Città l’assise della democrazia locale si è presentata con una nuova veste. La benedizione dell’aula ha aperto i lavori del consiglio comunale in cui si è discusso di variazioni al bilancio e programmi triennali.

Un segnale fortemente simbolico quello di rinnovare gli ambienti in cui si esercita la democrazia e in cui tutti i membri di una comunità sono rappresentati. La nuova aula infatti permetterà ai cittadini di poter partecipare con più facilità ai lavori del consiglio sia come spettatori fisici che virtuali.

