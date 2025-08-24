24 Agosto 2025

Margherita di Savoia, colpi di pistola nella notte: tre auto colpite

Maria Fiorella 24 Agosto 2025
Una raffica di colpi d’arma da fuoco ha interrotto la quiete notturna intorno all’1:30 in via Don Minzoni, a Margherita di Savoia. Diversi proiettili sono stati esplosi contro tre auto parcheggiate lungo la strada. I veicoli sono stati danneggiati, ma non si registrano feriti. Allertati dai residenti svegliati dagli spari, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Barletta, seguiti dagli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale, che hanno eseguito i rilievi balistici e fotografici. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista: dal gesto intimidatorio legato a contesti locali a un atto dimostrativo con finalità ancora da chiarire. I militari stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando i residenti per raccogliere elementi utili alle indagini. Nessun testimone, al momento, avrebbe visto direttamente gli autori del gesto, che potrebbero aver agito a bordo di un mezzo in transito.

