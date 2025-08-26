26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Margherita di Savoia, bimbo si perde sul lungomare: la polizia lo riconsegna ai genitori

Maria Fiorella 26 Agosto 2025
Momenti di paura si sono vissuti nei giorni scorsi a Margherita di Savoia, dove un bambino di tre anni e mezzo si è smarrito tra la folla sul lungomare cittadino. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato, tutto si è risolto in breve tempo e senza conseguenze.

Il piccolo Gianvito è stato notato da un turista mentre camminava da solo, confuso e spaventato, sul lungomare Cristoforo Colombo. L’uomo, in vacanza nella città del sale, ha capito subito che qualcosa non andava e, dopo aver preso il bambino per mano, si è diretto verso la postazione mobile della Polizia in piazza Libertà.

Ad accogliere il cittadino e il piccolo sono stati gli agenti Giacomo e Vittorio, in servizio per la questura di Barletta-Andria-Trani. Con tatto e sensibilità, i due poliziotti sono riusciti a tranquillizzare Gianvito e a conquistare la sua fiducia, ascoltando il suo racconto per capire da dove si fosse allontanato.

Preso per mano, il bimbo ha accompagnato gli agenti lungo il lungomare, fino a quando, poco dopo, sono riusciti a individuare i genitori, visibilmente agitati e in lacrime, che stavano cercando disperatamente il figlio. La madre e il padre hanno spiegato di averlo perso di vista solo per pochi istanti, ma in quel breve tempo il piccolo si era già allontanato di diversi metri.

A sorprendere tutti è stata la spiegazione del piccolo Gianvito, che ha raccontato candidamente di essersi allontanato di proposito perché incuriosito dal Camper della polizia: voleva conoscere i poliziotti.

Nei giorni successivi, i genitori del bambino si sono recati in questura per ringraziare personalmente gli agenti Giacomo e Vittorio, esprimendo tutta la loro gratitudine per la professionalità, l’umanità e la rapidità con cui hanno gestito la situazione.

