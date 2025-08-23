Margherita di Savoia, auto incendiate a Ferragosto: fermato un pregiudicato 28enne

MARGHERITA DI SAVOIA – C’è un indiziato per gli incendi di autovetture avvenuti nella notte di Ferragosto a Margherita di Savoia.

Il fermo, nei confronti di un 28enne, pregiudicato, è stato effettuato dai carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, al termine delle indagini avviate subito dopo quella notte di fuoco che aveva interessato due aree di sosta in via Traiano e nelle vicinanze del Palazzo di Città.

Le fiamme erano state appiccate all’interno dell’area parcheggio a ridosso del Comune e anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri hanno potuto svolgere con tempestività le indagini e risalire all’identificazione del presunto autore dei roghi.

I capi indossati dal 28enne durante l’innesco degli incendi sono stati rinvenuti dai militari dell’Arma, durante una perquisizione, nell’abitazione della madre dell’indagato.

L’uomo è stato invece rintracciato presso l’abitazione della propria compagna dove, nel tentativo di sottrarsi alle ricerche, si era nascosto sul balcone. Al 28enne, raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, viene contestato il reato di tentato incendio doloso.

A seguito di quegli incendi il consiglio comunale di Margherita di Savoia, convocato in seduta straordinaria e monotematica, ha approvato un documento unanime di condanna degli eventi criminosi. La questione è stata al centro anche della recente riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author