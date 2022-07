Ancora un innesto per la Happy Casa Basket Brindisi, che si è garantita le prestazioni della guardia statunitense Marcquise Reed. Il classe ’95 è dunque un nuovo giocatore biancazzurro. L’esperienza europea di Reed comincia nel 2019 a Roanne, in Francia, paese in cui si è reso protagonista per ben tre stagioni con addosso le canotte di Nanterre e Gravelines-Dunkerque dopo una parentesi di pochi mesi in Ucraina al Prometey. Tre anni di fila in doppia cifra realizzativa per l’atleta statunitense, che al proprio debutto in Eurocup siglò 27 punti contro il Badalona. La New Basket Brindisi ha ora una nuova guardia: un profilo a stelle e strisce per coach Vitucci.