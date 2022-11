Condividi su...

Marconia (Mt) – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, all’interno della stazione ferroviaria di Metaponto, frazione di Bernalda, un diciannovenne residente in Marconia di Pisticci, in quanto trovato in possesso di 1 chilogrammo di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish.

Lo stupefacente, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 10.000 euro, è stato rinvenuto all’interno di uno zaino che l’uomo indossava al momento del controllo; relativamente al possesso della droga, il giovane non forniva alcuna spiegazione.

L’attività è stata svolta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Pisticci, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, svolti nel centro urbanizzato di Metaponto e dei comuni limitrofi; i poliziotti si avvedevano della presenza del giovane, il quale, alla vista degli operatori, assumeva un atteggiamento sospetto. Per tale motivo, si procedeva al controllo.

Atteso lo stato di flagranza, l’uomo è stato arrestato per il reato ipotizzato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.