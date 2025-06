Marconia, inaugurata la nuova sede della Guardia Medica

Pino Giordano (Ugl Matera): “Un esempio di sanità reale”

È stata inaugurata nella mattinata di giovedì 12 giugno, in piazzetta Madonna delle Grazie, la nuova sede della Guardia Medica di Marconia di Pisticci, presidio fondamentale per garantire assistenza sanitaria continua nel territorio del metapontino. L’inaugurazione si è svolta in uno spazio recentemente riqualificato, situato di fronte alla Chiesa di San Giovanni Bosco.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sanitarie, tra cui il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Rocco Negro, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Rocco Di Leo, il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo, il direttore sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco, e il responsabile del laboratorio di patologia clinica degli ospedali di Policoro e Tinchi, Domenico Dell’Edera.

Presente anche l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il cui impegno è stato definito determinante per restituire alla comunità un servizio sanitario essenziale, in linea con i principi della medicina di prossimità.

A rappresentare il sindacato, Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL di Matera, ha espresso forte soddisfazione per l’apertura del nuovo presidio: “Questa inaugurazione rappresenta un passo avanti importantissimo per la sanità territoriale. La medicina di prossimità significa risposte rapide, accessibilità e umanità nelle cure. Ringraziamo pubblicamente l’assessore Latronico, che ha dimostrato con i fatti di credere in una sanità vicina alle persone”.

La nuova sede della Guardia Medica, moderna e funzionale, consentirà un servizio più efficiente e risponderà alle esigenze espresse da tempo da cittadini e operatori. “Si parla spesso di burocrazia – ha aggiunto Giordano –, ma vedere realizzazioni concrete come questa ci dà fiducia. È la prova che le istituzioni, quando ascoltano il territorio, possono ancora fare la differenza”.

L’UGL ha inoltre voluto ringraziare l’ASM, nella persona del direttore generale Maurizio Friolo, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. “Non esistono territori periferici quando si parla di diritto alla salute”, ha concluso Giordano, sottolineando l’importanza di continuare a investire nella medicina del territorio.

