Marconia di Pisticci, ruba una bicicletta elettrica: arrestato

MARCONIA DI PISTICCI – La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, a Marconia di Pisticci, un trentunenne per furto aggravato. L’uomo avrebbe infatti rubato una bicicletta elettrica del valore commerciale di circa 1200 euro, parcheggiata nell’androne di un condominio.

L’arresto è stato compiuto dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Pisticci, impegnati nell’attività di monitoraggio del territorio, che procedevano al controllo di un’autovettura il cui bagagliaio non era chiuso regolarmente. Alla vista degli operatori, anziché fermarsi, il conducente dava un’accelerata e tentava la fuga per le vie della città, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli ignari passanti.

Dopo un breve inseguimento, a causa dell’alta velocità, il fuggitivo perdeva il controllo dell’auto, finendo la corsa in un terreno. Gli agenti, che non avevano mai perso di vista il veicolo, trovavano, all’interno del bagagliaio, una bicicletta elettrica. Dagli approfondimenti investigativi, effettuati nell’immediatezza, emergeva come il velocipede fosse provento di furto.

Dopo le formalità di rito, il trentunenne, gravato da precedenti di Polizia, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

