Marco Calderoni: “Il gol al Milan? Da brividi. Il Lecce si salverà”

Il difensore ex Lecce Marco Calderoni (oggi in forza al Nardò) è intervenuto in collegamento negli studi di Antenna Sud, in occasione dell’ultima puntata di Ora Lecce, in onda ogni martedì alle 21: “Quel gol realizzato al Milan è indubbiamente il più bello della mia carriera. Ho calciato con fretta, perché avevo un avversario vicino già dall’assist di Petriccione, ma te ne accorgi subito quando calci bene e colpisci bene il pallone. Mi vengono i brividi nel rivederlo, ogni volta. Quel gruppo era ben consolidato dal campionato vinto l’anno prima in B, eravamo molto legati, peccato non essere riusciti a strappare la salvezza. Quel Lecce rispetto a quello di quest’anno segnava con frequenza, ma subiva molto. Penso sia comunque più facile allenare la fase difensiva, rispetto a quella realizzativa, ma anche sui numeri offensivi si può lavorare in settimana. Questo Lecce fa un po’ di fatica a segnare, ma a tal proposito la partita di sabato casca a pennello. In casa contro le grandi ha sempre fatto bene. La partita ovviamente la guarderò, come sempre del resto, quando non giocano di domenica alle 15. Il Milan è in difficoltà, questo è certo, ma credo sabato sia importante non dare loro coraggio. Bisogna partire forti, il Via del Mare può darti quella marcia in più. Il fattore casa può essere determinante. La salvezza? Arriverà, ne sono convinto. Il Nardò? L’obiettivo resta quello di conquistare un posto ai playoff. Siamo reduci da tre sconfitte consecutive, che sono state pesanti, ma la gara contro l’Ischia di domenica prossima ci farà capire tanto, secondo me.”

