Marco Bettini vince il Trofeo PuntoIT al Levante PROF di Bari

È Marco Bettini, della Gelateria La Veneta Castiglioncello (Livorno), il vincitore del Trofeo PuntoIT, prestigioso concorso di gelato artigianale che si è svolto durante la fiera Levante PROF di Bari. Il tema dell’edizione 2025 ha visto i maestri gelatieri sfidarsi nella realizzazione di creme tradizionali ispirate ai prodotti tipici pugliesi.

Sul podio anche Riccardo Ciaccio (Livorno), secondo classificato, e Annarita Bruna (Castellana Grotte), al terzo posto. I primi due accedono alla finale della Coppa Italia di Gelateria 2025, che si terrà a Roma a novembre, mentre il vincitore assoluto potrà competere per il titolo di Gelatiere dell’Anno al SIGEP 2026 di Rimini.

Una competizione di alto livello

Giunto alla sua nona edizione, il Trofeo PuntoIT è promosso dall’Associazione Italiana Gelatieri, in collaborazione con la rivista specializzata puntoIT. La gara ha visto la partecipazione di circa venti maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, le cui creazioni sono state valutate da una giuria di esperti del settore, tra cui Franco Cesare Puglisi, giornalista ed editore, Vincenzo Pennestrì, presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri, Rosario Nicodemo, campione del Mondo di gelato, Claudio Bove, presidente AIG Puglia, Nicolò De Chirico, Maestro pasticciere.

Claudio Pica, vice Presidente Vicario di Fiepet Confesercenti Nazionale, ha sottolineato l’importanza del concorso: “Il Trofeo PuntoIT è una vetrina straordinaria per il gelato artigianale italiano e per il talento dei nostri maestri gelatieri. Levante PROF si conferma un appuntamento fondamentale per il settore, capace di attrarre e promuovere i migliori professionisti del panorama nazionale”.

Non solo gelato: premiata anche la pasticceria artigianale

Levante PROF ha celebrato anche l’eccellenza della pasticceria italiana con il concorso Divina Colomba, dedicato alla colomba artigianale e organizzato da Goloasi. I vincitori della settima edizione sono:

• Giacomo Balestra (Panificio Azzurro Margiù – Piano di Sorrento) per la categoria Tradizionale,

• Antonio Masulli (Caffè Masulli 1927 – Somma Vesuviana) per la categoria Cioccolato,

• Luigi Avallone (Pasticceria F.lli Avallone – Quarto) per la categoria Salata.

Le colombe sono state valutate per gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, rispettando il disciplinare della produzione artigianale, che prevede l’uso esclusivo del lievito madre.

“Divina Colomba nasce per valorizzare la qualità della colomba artigianale e premiare chi lavora con passione per offrire un prodotto eccellente”, ha dichiarato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.

Levante PROF, un punto di riferimento per il settore

L’evento, che si tiene presso la Fiera del Levante di Bari, è il più grande appuntamento del Sud Italia dedicato ai settori alimentazione, pasticceria, panificazione, pizzeria, ristorazione e hotellerie.

“Ospitare concorsi nazionali di questo livello conferma Levante PROF come un evento chiave per il Made in Italy artigianale”, ha affermato Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione. L’edizione 2025 ha visto una grande affluenza di pubblico e professionisti, confermando l’importanza dell’evento nel panorama delle fiere internazionali.

