Marcia, record mondiale nei 5.000 per l’andriese Francesco Fortunato

ANCONA – La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona si apre con un risultato storico: Francesco Fortunato firma il nuovo record mondiale nei 5000 metri di marcia con il tempo di 17:55.65, abbattendo un primato che resisteva da 30 anni. Il finanziere di Andria cancella il vecchio limite del russo Mikhail Shchennikov (18:07.08) e supera anche due prestazioni non omologate di Sergey Shirobokov e Vasiliy Mizinov.

“Era un sogno battere almeno il record italiano, è pazzesco che sia arrivato quello del mondo”, esulta Fortunato, pronto ora a volare in Cina per la sua prima 20 km stagionale, in programma nella notte tra sabato e domenica a Taicang.

Ma Ancona non è solo marcia. Grande spettacolo nel salto in alto, con il 19enne Matteo Sioli che vola a 2,28 metri, migliorando di tre centimetri il suo personale e confermandosi una delle stelle emergenti dell’atletica italiana. In tribuna, a tifare per lui, c’erano Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile. Bene anche Manuel Lando, che si migliora con 2,26.

Nel salto in lungo brilla il talento del 16enne Daniele Inzoli, capace di atterrare a 7,93 metri, miglior misura indoor di sempre per un italiano Under 18 e sesta prestazione europea di categoria. Un risultato straordinario che gli regala il primo titolo italiano assoluto, mentre suo fratello Francesco chiude ai piedi del podio. Inzoli si era già distinto due settimane fa nei 60 metri Allievi, confermando la sua polivalenza.

Tra le donne, Larissa Iapichino domina il lungo con un doppio 6,69, Giada Carmassi vince i 60 ostacoli in 8.02 e Roberta Bruni si impone nell’asta con 4,58. Nella marcia, Federica Curiazzi segna la miglior prestazione mondiale dell’anno nei 3000 metri con 12:17.08.

Nei 1500 metri, vittorie per Ludovica Cavalli (4:11.37) tra le donne e per il favorito Federico Riva (3:54.37) tra gli uomini.

Domani seconda giornata con altri 15 titoli in palio. Grande attesa per la sfida nel getto del peso tra Leonardo Fabbri e Zane Weir, mentre nei 60 metri femminili riflettori puntati su Zaynab Dosso, in assenza della giovane promessa Kelly Ann Doualla, fermata da un risentimento muscolare.

