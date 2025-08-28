Maratea, nuovi orari percorrenza strada SS18 Castrocucco

MARATEA – Il Sindaco di Maratea rende noto che la S.S. n. 18 in loc. Castrocucco, a partire dal mese di settembre, sarà aperta con i seguenti orari:
dal 1 al 7 settembre: 07:00/01:00;
dal 8 al 28 settembre: 07:00/23:00;
dal 29 settembre in poi: 07:00/22:00.
L’apertura della strada sarà garantita fino all’apertura del soprastante bypass, in corso di realizzazione da parte di ANAS SpA, o comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili allo scopo.
“L’approssimarsi della stagione autunnale ci impone però una maggiore cautela nell’utilizzo dell’arteria stradale che potrebbe subire interruzioni in conseguenze di eventi meteo avversi”, ha affermato il sindaco.
