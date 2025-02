Maratea meta più ricercata dai turisti italiani

Maratea (Potenza) si conferma una delle destinazioni più desiderate dai turisti italiani, conquistando il primo posto tra le località con meno di 5.000 abitanti più cercate sul web. Secondo un’analisi del portale Holidu, la cittadina lucana ha registrato oltre 111.000 ricerche medie mensili, superando mete rinomate come San Vito Lo Capo e Positano.

Un risultato accolto con entusiasmo dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: “Maratea è un gioiello del nostro territorio. Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la regione e premia il lavoro svolto per valorizzare le nostre bellezze naturali e culturali”.

Bardi sottolinea l’importanza di investire in un turismo sostenibile, capace di garantire esperienze autentiche nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali. “Continueremo a migliorare accoglienza e servizi – aggiunge – affinché Maratea e l’intera Basilicata possano offrire soggiorni indimenticabili”.

Il successo di Maratea conferma la crescente attrattiva dei piccoli borghi italiani, sempre più apprezzati dai viaggiatori in cerca di destinazioni suggestive e meno affollate. Con le sue spiagge incantevoli, i panorami mozzafiato e il fascino del centro storico, la città lucana si impone come meta ideale per chi desidera scoprire l’autenticità del territorio italiano.

