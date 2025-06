Maratea, incidente sulla ss 18: morto un 47enne

MARATEA (PZ) – Marco Grimaldi, 47 anni, residente a Polla, in provincia di Salerno, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, in località Castrocucco, a Maratea. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della moto finendo a terra.

All’arrivo dell’elisoccorso, atterrato dopo l’una a Lauria, le sue condizioni sono apparse gravissime e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Il mezzo ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Lagonegro. La salma del 47enne si trova presso la sala mortuaria dell’ospedale di Lagonegro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

