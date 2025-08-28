Maratea: in arrivo un evento in acque libere con atleti paralimpici

Ⅱ prossimo weekend, nello splendido specchio d’acqua della Perla del Tirreno, sulla spiaggia di Fiumicello Lido “una spiaggia per tutti” a Maratea, si terrà l’atteso evento “Nuotare liberi in acque libere”, penultima tappa del campionato italiano di nuoto in acque libere 2025, organizzata dalla FINP e promossa dall’ente di promozione regionale “CSAIn” Basilicata.

A comunicarlo è stata la stessa Federazione italiana nuoto paralimpico. Saranno più di venti gli atleti FINP a prender parte alla due giorni open water, si partirà sabato ore 14 con gli 800 e i 1500 metri per poi proseguire domenica 31 agosto con i 3000 metri, gara regina di questa manifestazione. La settima edizione di “Nuotare liberi in acque libere” a Maratea si riconferma come un evento di grande rilievo, non solo per la partecipazione di atleti paralimpici provenienti da tutta Italia, ma anche per la presenza di oltre 50 atleti normo.

L’iniziativa si distingue per il suo spirito di autentica inclusione agonistica, a dimostrazione di come lo sport possa rappresentare uno strumento potente di unione e condivisione. Tenuto conto della rilevanza di questo evento, saranno presenti: il vicepresidente Antonino Gambino, il segretario generale Simone Conversini, i consiglieri Lucia Zulberti e Maurizio Marrara.

Il gran finale del campionato italiano di nuoto in acque libere, arrivato ormai in maniera consolidata, alla sua XII edizione,si terrà invece il 6 ed il 7 settembre a Mondello in Sicilia.

