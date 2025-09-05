Maratea, il porto passa in gestione ad una società privata

MARATEA – Con Determinazione dirigenziale N.24BC del 5 settembre 2025, è stata approvata la graduatoria definitiva di concessione demaniale marittima del porto di Maratea. All’Avviso avevano partecipato sette soggetti, sei provati più il Comune di Matarea.

I PARTECIPANTI:

– Delfino srl;

– Dea Maris srl;

– Mercatore srl;

– Chiappetta Manuel;

– Millennials srls;

– Evolvia Service srl;

– Comune di Matera.

La domanda del Comune di Maratea, così come quelle delle società Delfino srl, Dea Maris srl e Chiappetta Manuel – è scritto nell’atto – sono state “dichiarare inammissibili, per difformità sostanziale delle superfici indicate nelle rispettive istanze rispetto alle superfici indicate nell’avviso pubblico”.

Dalla graduatoria definitiva assegna la gestione del Porto di Maratea alla società Evolvia Service srldi Maratea che ha totalizzato un punteggio di 83,00.

Seconda la Achillea srl (79,96), terza la Mercatore srl (53,50).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author