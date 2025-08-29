Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco

MARATEA – Si è concluso alle ore 22:00 di ieri 28 agosto, il soccorso di uomo di 23 anni che si era avventurato sui sentieri della costa di Maratea (PZ) in località Acquafredda. Percorrendo a piedi le gole del “Canale di Mazzanotte”, l’uomo è rimasto bloccato ad un’altezza di circa 20 metri a picco sul mare; raggiunto a terra dal personale VVF della sede di Lauria , è stato successivamente recuperato dal Nucleo Elicottero VVF di Pontecagnano (SA) intervenuto con il Drago VF161.
Sul posto la Capitaneria di Porto di Maratea, Carabinieri e Polizia Locale.
IL VIDEO DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO
