Mar Mediterraneo bollente: giugno 2025 da record, 24,3 gradi di media

Il Mar Mediterraneo registra temperature da allarme rosso: nel mese di giugno 2025 la temperatura media della superficie ha raggiunto i 24,3°C, segnando il valore più elevato degli ultimi dieci anni per questo mese, con un incremento di 1 grado rispetto alla media del periodo 2015-2024.

I dati, che delineano una tendenza preoccupante, emergono dal nuovo report di Goletta Verde, la campagna estiva di monitoraggio ambientale promossa da Legambiente, che questa mattina ha lanciato un messaggio simbolico lungo la costa adriatica con lo striscione: “Non è caldo. È crisi climatica”.

La situazione è particolarmente grave anche per il Mar Tirreno, che ha fatto registrare una media mensile di 25,1°C, e per il Mar Adriatico, dove la temperatura si è attestata attorno ai 24,1°C, in modo pressoché uniforme su tutta la superficie, ad eccezione della porzione più orientale, tra Montenegro e Albania, dove le acque si sono mantenute leggermente più fresche.

Il fenomeno preoccupa gli esperti per l’impatto sugli ecosistemi marini e sull’equilibrio climatico dell’intero bacino mediterraneo. L’aumento delle temperature in mare, infatti, accelera i processi di tropicalizzazione, alterando la biodiversità e favorendo l’espansione di specie aliene invasive a discapito di quelle autoctone.

“I dati non lasciano spazio a dubbi: siamo di fronte a una crisi climatica conclamata” – affermano da Legambiente – “e il Mediterraneo è uno dei fronti più caldi, in tutti i sensi, di questa emergenza globale”.

L’iniziativa di Goletta Verde si inserisce nel quadro di una campagna più ampia che punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di politiche concrete per contrastare i cambiamenti climatici e mitigare i loro effetti, a partire proprio dalla protezione degli ecosistemi marini.

