BARLETTA – Settimana al via con la manutenzione stradale a Barletta, che da lunedì 21 novembre vede l’inizio delle operazioni di ristrutturazione nell’area centro-nord della città. Ammodernamenti di tubazioni e infilaggio di cavi, rifacimento dell’asfalto e controlli statici e strutturali dei viadotti saranno al centro delle attività nei prossimi giorni, con la durata dei lavori fissata in 15 giorni.

Le arterie interessate fanno parte del traffico principale di Barletta, a partire dal tratto di via Luigi Dicuonzo, via Canne e via Palestro, nel pieno del quartiere Settefrati che insiste sulla litoranea di Ponente, anch’essa oggetto di operazioni di manutenzione. Le attività in zona saranno di competenza di Acquedotto Pugliese, mentre i lavori in via Parrilli, che collega l’area nord al quartiere Borgovilla, toccheranno a Ferrovie dello Stato. Il progetto StradaXStrada, invece, interesserà corso Vittorio Emanuele, corso Giuseppe Garibaldi e via Geremia Discanno, nel pieno centro cittadino.

I 15 giorni indicati per il completamento dei lavori pongono come obiettivo il termine delle attività entro l’avvio delle iniziative natalizie e prima dell’intensificarsi delle condizioni meteo avverse. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, attraverso un comunicato, ha chiesto pazienza e collaborazione ai cittadini che dovranno fronteggiare i naturali disagi per la cantierizzazione delle strade.