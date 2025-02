Mantova-Bari, gara particolare per Magalini e Di Cesare

Sette anni da direttore sportivo, dal 2003 al 2010 con una Serie A sfiorata nella stagione 2005/2006, quando perse la finale playoff con il Torino per Giuseppe Magalini, che proprio quell’anno aveva un giovane Valerio Di Cesare nella sua squadra. 49 presenze e due reti per il vicedirettore sportivo, rimasto in Lombardia fino al 2008, prima di passare al Vicenza. Mantova-Bari, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Martelli, sarà una sfida particolare per Magalini e Di Cesare, che proprio lì, con la guida Lori si sono conosciuti. Un rapporto di stima che ha visto i due unirsi alla guida dell’area tecnica sotto la guida della Filmauro nell’attuale stagione. Una gara delicata, visto che il Bari rischia di perdere la posizione playoff e che il Mantova rischia di scivolare nei playout dopo il punto conquistato nelle ultime tre gare che ha portato la squadra di Possanzini a -1 da Sampdoria e Sudtirol. Una sfida dalla posta in palio altissima in cui il Bari potrebbe ritrovare anche Novakovich, che sta accelerando per il suo rientro, nonostante l’attacco sia il reparto con più abbondanza. Ci sarà il solito pienone nel settore ospite, con i 947 biglietti a disposizione dei tifosi del Bari che sono stati polverizzati in poche ore.

