Mantova-Bari 0-1: La decide Maggiore per tre punti fondamentali

Sono tre punti pesantissimi. Il Bari si dimostra cinico e spietato e porta a casa una vittoria fondamentale in chiave play off. La decide la rete di Maggiore a metà primo tempo che confeziona al meglio un perfetto recupero di Benali. Tre punti che regalano a Longo un altro mattoncino importante per rimanere agganciato al treno play off.

Il primo tempo

Buon impatto del Bari, anche se la prima vera occasione arriva dopo 20 minuti. Dal corner di Pucino è Obaretin che ci prova a botta sicura: ottima respinta di Festa. La squadra di Longo, però, tiene molto bene il pallino del gioco ma non riesce a colpire, mancando soprattutto nell’ultimo passaggio. L’unico squillo del Mantova arriva al 28’ su calci di punizione. È Burrai che ci prova a botta sicura: ottima risposta di Radunovic che blocca in due tempi. A 34’ è Solini che prova a sorprendere la difesa biancorossa, incornando dagli sviluppi di punizione ma la conclusione termina a lato.

Il secondo tempo

Pronti-via e al 8’ è il Mantova a rendersi pericoloso con Radaelli che chiude una bellissima azione ma deve arrendersi a Radunovic. Lombardi che ci riprovano al 18’ con l’incornata di Brignani che termina di poco a lato. Il Bari si dimostra cinico e al 23’ la sblocca. Ottimo recupero di Benali che serve Maggiore che in piena area con il destro fulmina Festa. La risposta del Mantova arriva poco dopo con la conclusione di Mensah che trova Radunovic che manda in corner. Le vere emozioni finiscono qui: il Bari gestisce al meglio e porta a casa un successo fondamentale.

Il tabellino live

Mantova-Bari 0-1

Reti: al 23′ st Maggiore (B).

Mantova (3-4-1-2): Festa, Solini, Brignani, De Maio, Radaelli (dal 19′ st Maggioni), Weiser (dal 33′ st Fiori), Burrai (dal 19′ st Galuppini), Giordano (dal 33′ st Artioli), Trimboli, Mancuso (dal 13′ st Bragantini), Mensah . A disposizione: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fedel, Paoletti, Aramu. Allenatore: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Maggiore (dal 42′ st Saco), Bellomo (dal 19′ st Favilli), Bonfanti (dal 19′ st Lasagna). A disposizione: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro. Allenatore: Longo.

Arbitro: Scatena.

Assistenti: Rocca e Ragattieri.

Quarto Ufficiale: Castellano.

Var e A-Var: Volpi e Camplone.

Note: Giornata soleggiata su Mantova. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Radaelli, Brignani (M) e Obaretin, Mantovani, Maita (B). Corner: 1-9. Recupero: 1′ pt e 5′ st.

Cronaca secondo tempo

51′ – Game over al Martelli! Finisce qui! Decide la rete di Maggiore nella ripresa che regala tre punti davvero importantissimi al Bari.

49′ – Bari che non gestisce al meglio la sfera. Si gioca anche con il cronometro in queste ultime battute.

48′ – Ammonito Trimboli e buona punizione per il Bari.

46′ – Artioli a terra dopo un contatto con Dorval. Nessun problema per il numero 24 pronto a continuare.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

44′ – Bragantini! Ci prova da fuori: ottima risposta di Radunovic che anticipa Mensah in agguato.

42′ – Sostituzione Bari: esce Maggiore, entra Saco.

40′ – Ultimi 5 minuti al Martelli: il Mantova cera il pareggio, il Bari prova a gestire in questo finale.

37′ – Ammonito anche Maita nelle fila biancorosse.

33′ – Doppia sostituzione Mantova: escono Giordano e Wieser, entrano Artioli e Fiori

30′ – Mantova che adesso prova a fare la partita per cercare lo spunto giusto per trovare il pareggio.

29′ – Ammonito Mantovani nel Bari.

28′ – Radunovic! Ottima respinta del portiere biancorosso! Ottimo pallone per Mensah che in piena area prova una conclusione insidiosa: l’estremo difensore manda in corner.

25′ – Bari che riesce a trovare lo spunto giusto per sbloccare il match in una fase che stava vedendo i padroni di casa più propositivi.

23′ – Gol del Bari! La sblocca Maggiore al Martelli! Errore della difesa del Mantova, recupero di Benali che serve subito Maggiore che con il destro fulmina Festa e sblocca il match.

19′ – Doppia sostituzione Bari: escono Bellomo e Bonfanti, entrano Favilli e Lasagna.

19′ – Doppia sostituzione Mantova: escono Radaelli e Burrai, estrano Maggioni e Galuppini.

18′ – Mantova pericoloso! Punizione di Burrai deviata dalla barriera biancorossa. Poi bel cross in area per Brignani che prova l’incornata: palla di pochissimo a lato.

17′ – Bari che adesso soffre le ripartenze del Mantova: fallo di Maita su Bragantini e punizione per i lombardi da ottima posizione.

13′ – Sostituzione Mantova: esce Mancuso, entra Bragantini.

12′ – Break del Bari: ma biancorossi che non riescono a trovare l’affondo.

9′ – Giallo per Obaretin! Il numero 55 era diffidato: salterà Bari-Sampdoria della prossima settimana.

8′ – Radaelli! Mantova pericoloso! Bellissima azione dei lombardi con il numero 17 che ci prova: ottima risposta di Radunovic.

5′ – Corner di Bellomo: palla spazzata dalla difesa lombarda. Ci prova Dorval da distanza siderale: conclusione fuori misura.

4′ – Giallo per Brignani: seconda ammonizione per i lombardi.

1′ – Nessuna sostituzione da parte dei due allenatori: ripresa cominciata con gli stessi 22 dei primi 45 minuti.

0′ – Riprende il match al Martelli: si riparte dallo 0-0 del primo tempo.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo al Martelli: è 0-0 tra Mantova e Bari.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

44′ – Si aspetta l’esito del recupero.

40′ – Ultimi 5 minuti di questo primo tempo, più ovviamente recupero.

37′ – Bari che ogni qual volta si affaccia nell’area avversaria dà la sensazione di poter essere pericoloso: ai biancorossi manca l’ultimo passaggio.

34′ – Solini! Dagli sviluppi di punizione è il numero 4 che sorprende la difesa biancorossa e stampa di poco a lato.

32′ – Bari che continua a spingere in questa fase del match. Biancorossi che nonostante non riescano a colpire, hanno comunque il controllo del gioco.

28′ – Burrai! E’ il numero 8 a provarci su punizione: risponde in due tempi Radunovic senza farsi sorprendere.

26′ – Fallo di Bonfanti su Trimboli: calcio di punizione da posizione pericolosa per il Mantova.

24′ – Ci prova anche Bonfanti! Mette giù e calcia in porta: palla a lato, nessun problema per Festa.

23′ – Bellomo! Ancora Bari: buon pallone per il numero 10 che prova un diagonale da posizione quasi proibitiva, Festa c’è.

22′ – Ottimo momento del Bari che continua a spingere sull’acceleratore in questa fase del match.

20′ – Bari vicinissimo al gol! Corner di Pucino: palla per Obaretin che ci prova a botta sicura, ottima deviazione di Festa che dice di no.

10′ – Ancora corner per il Bari: è il quarto tiro dalla bandierina.

17′ – Corner di Pucino per l’incornata di Obaretin: ma c’è un’altra deviazione, è ancora calcio d’angolo.

16′ – Palla lunga di Pucino dagli sviluppi di punizione: altro corner per il Bari.

15′ – Giallo per Radaelli! Prima ammonizione del match.

12′ – Si rivede il Bari! Punizione di Pucino, non perfetto Bonfanti: mischia in area con Pucino che calcia addosso a Benali.

10′ – Bellomo! Ci prova il numero 10 biancorosso: buon cross di Dorval per Bellomo che ci prova da fuori ma Festa si fa trovare pronto.

8′ – Mantova che prova a distendersi in questa fase. Bari che copre bene il campo e non si lascia sorprendere.

5′ – Si vede subito il Bari: buon pallone di Obaretin che viene chiuso in corner.

4′ – Scontro Bonfanti-De Maio con quest’ultimo a terra. Nessun problema nemmeno qui: si rialza subito il numero 87 dei lombardi.

2′ – Nessun problema per Bellomo che torna in campo.

1′ – Pestone di Solini su Bellomo: il numero 10 pugliese è a terra, assistito dai sanitari del Bari.

0′ – Fischio d’inizio: è cominciata Mantova-Bari.

Le formazioni ufficiali

Qui Bari – Piccola variazione in casa biancorossa: Longo opta per il 3-4-2-1 con Maggiore che agisce dietro la punta Bonfanti, con lui ci sarà Bellomo. Inizialmente, sarà panchina per Falletti.

Qui Mantova – Possanzini si schiera a specchio con Trimboli che va a supportare il tandem Mancuso-Mensah. In mezzo al campo, c’è Weiser con Artioli inizialmente in panchina.

Così in campo

Mantova (3-4-1-2): Festa, Solini, Brignani, De Maio, Radaelli, Weiser, Burrai, Giordano. A disposizione: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu. Allenatore: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Bellomo, Maggiore, Bonfanti. A disposizione: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli. Allenatore: Longo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova e benvenuti alla diretta testuale di Mantova-Bari, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B che vi racconteremo minuto per minuto.

