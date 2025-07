Manna (VeraLeaks): “Minacce a Bitetti organizzate, è squadrismo ambientale”

L’attivista annuncia un esposto in Procura dopo le intimidazioni subite dal sindaco e lui stesso durante un confronto pubblico sull’ex Ilva

Luciano Manna, fondatore del portale VeraLeaks, ha espresso piena solidarietà a Piero Bitetti, sindaco di Taranto, a seguito delle contestazioni e delle minacce ricevute dal primo cittadino durante un confronto con comitati e movimenti civici incentrato sulla questione ex Ilva, che ha portato lo stesso Bitetti a presentare le proprie dimissioni. Secondo Manna, le proteste sarebbero state “organizzate da giorni” e caratterizzate da “una matrice ben precisa”.

“Questo si chiama squadrismo ambientale. Chi impedisce a qualcuno di parlare in un’assemblea pubblica o ricorre alla minaccia non può essere definito in altro modo. Queste persone vanno isolate”, ha dichiarato Manna.

Lo stesso attivista ha riferito di essere stato oggetto di gravi intimidazioni nel corso della giornata. Gli episodi si sarebbero verificati all’esterno del Palazzo di Città. “‘Ti spacco la faccia con una testata’, ‘infame’, ‘pagliaccio’, ‘vai via da qui, non devi parlare’: sono solo alcuni degli insulti e delle minacce che ho ricevuto”, ha affermato Manna sottolineando di essere stato attaccato verbalmente per aver difeso nei giorni precedenti l’assessora Angela Gravame, anche lei oggetto di critiche da parte dello stesso gruppo di contestatori. “Una delle persone coinvolte ha finto di volermi colpire con una testata e mi ha sputato sulle scarpe”, ha aggiunto.

Manna ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni presenterà un esposto in Procura per denunciare tutte le persone responsabili degli episodi di violenza. “Farò i nomi di tutti, nessuno escluso”, ha assicurato.

