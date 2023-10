Manifesto blasfemo comparso a Bari, Picaro (FdI): ‘Schifoso’

“Di vergognoso c’è solo chi ha sfogato le proprie frustrazioni utilizzando persino l’immagine della Madonna per offendere Giorgia Meloni”.

Michele Picaro, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Bari, non usa mezzi termini per commentare il manifesto blasfemo apparso a Bari, in via Giulio Petroni, all’altezza del numero civico 35, con cui si è utilizzato il simbolo del Movimento Sociale Italiano, modificando l’acronimo in bestemmia.

“Questo manifesto vergognoso è stato affisso su una bacheca pubblica – aggiunge Picaro -. Abbiamo prontamente segnalato l’accaduto alla Digos e, altrettanto tempestivamente, presenteremo formale denuncia. Questo è l’ennesimo episodio che dimostra quanto livore ci sia nei nostri confronti da parte di odiatori seriali e in servizio permanente. Stavolta, tuttavia, ci lascia sgomenti il vilipendio della Vergine Maria. Noi continuiamo a fare politica a testa alta senza lasciarci intimidire da gesti vigliacchi. Per il resto non possiamo che pregare affinché la Madonna abbia pietà delle anime perdute degli autori di questo volgare manifesto”, conclude.

